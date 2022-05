L'home desaparegut va viatjar a Tarragona en bus

La policia va donar per acabada ahir la recerca de l’home de 81 anys, Robert Jubillar Pérez, que va ser considerat desaparegut el divendres a la parròquia d’Encamp. Segons informen fonts policials, l’home hauria adquirit un bitllet d’autobús per viatjar fins a Espanya, concretament a la localitat catalana de Tarragona, on sembla que es podria trobar actualment.

L’avís de desaparició es va publicar el divendres al migdia, després que a les 10 del matí un veí informés que desconeixia la ubicació del padrí de 81 anys des de feia “un parell de dies”. El veí d’Encamp, zona on resideix Jubillar, va