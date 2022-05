Fernández Díaz va informar a Villarejo dels diners dels Pujol a Andorra

Actualitzada 22/05/2022 a les 12:33

L'excomissari José Manuel Villarejo va assegurar ahir, en declaracions a TV3, que l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz va ser qui li va proporcionar informació sobre els diners que tenien dipositats la família Pujol al Principat. A més, l'excomissari va apuntar que Rajoy era coneixedor de les actuacions.En la mateixa entrevista, Villarejo va confessar que va fer actuacions "absolutament il·legals" amb l'objectiu de frenar el procés independentista, i va afirmar "que les tornaria a fer". Tanmateix, afegeix que Rajoy el va felicitar per via telefònica per la seva feina, amb paraules com "quina pena que no es pugui saber el que has fet".