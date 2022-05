“En el nostre cas, la clau de l'èxit va ser marxar a Barcelona”

És el fundador de Durcal, una aplicació de mòbil gratuïta que serveix per tenir cura dels més grans. Permet als familiars localitzar els avis, enviar-los fotos i, fins i tot, controlar qui és el familiar que més se’n cuida. Fa mig any va llançar també el rellotge Durcal, que ofereix els mateixos serveis però amb un valor afegit: enregistra les constants vitals de la persona. Acaba de tnacar una ronda de finançament de vuit milions d’euros liderada per Telefónica.



Per què Durcal?

Per la Rocío Durcal. Hem posat el nom d’una estrella de l’època dels nostres avis perquè sigui fàcil de recordar.

#2 Innovació

(22/05/22 08:26)



#1 Marc

(22/05/22 07:59)