Un incident de trànsit acaba amb dos joves detinguts

El conductor, per donar positiu, i l’acompanyant, per aldarulls

Dos joves van ser detinguts pels volts de les tres de la tarda d’ahir per la policia al carrer Roger Bernat III d’Andorra la Vella després que els agents van ser requerits per un incident de trànsit. El conductor d’un vehicle va ser arrestat per donar positiu en el control d’alcoholèmia i l’acompanyant per enfrontar-se amb els agents, segons van explicar al Diari fonts de la policia.



La intervenció del cos de seguretat es va produir perquè els joves circulaven en el vehicle i van voler entrar per una zona en obres per la qual no es podia transitar. En aturar-se