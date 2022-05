La secta argentina Yogui tenia un compte bancari a Andorra

Actualitzada 21/05/2022 a les 17:22

La secta argentina coneguda com a 'Yogui', acusats d'abusos, esclavitud i tortures, tenien un compte bancari a Andorra, segons informa el mitjà argentí La capital. El tribunal de la ciutat Mar de Plata va condemnar ahir a tres dels seus integrants amb penes de fins a 25 anys de presó per ser partícips d'aquestes pràctiques. Al llarg del judici els magistrats van ordenar el decomís de dos departaments i dels diners que la secta tenia dipositats en tres comptes bancaris, dos amb seu a entitats de Nova York i l'altra al Principat.Luis Fanesi, Sinecio Jesús Coronada Acurero i Silvia Capossiello han estat condemnats a penes de 14, 6 i 25 anys de presó respectivament per tràfic de persones amb finalitat d'explotació laboral, abusos sexuals i alteració d'identitat de menors. La secta religiosa, ubicada a l'Hotel City de Mar del Plata, estava encapçalada per Eduardo Nicosia i Fernando Velázquez.