Guillem Viladomat, seleccionat en un programa de talents innovadors

Actualitzada 21/05/2022 a les 06:39

Andorra Recerca + Innovació va participar com a membre del comitè organitzador del Festival d’innovadors menors de 35 anys d’Europa, que organitza EmTech Europe de l’MIT Technology Review –l’Institut Tecnològic de Massachusetts–, que enguany se celebra a Irlanda, segons va informar l’entitat en un comunicat.D’entre els 35 seleccionats hi ha l’andorrà Guillem Viladomat, CEO de Durcal, amb una designació que valora la seva capacitat emprenedora aplicada a diversos àmbits tecnològics en àrees de sostenibilitat, medicina, energia o educació, entre d’altres, segons va informar l’entitat. Durcal és una aplicació per a dispositius mòbils que monitoritza l’activitat de la persona que du posat un rellotge amb dispositiu GPS. Entre d’altres funcions, el rellotge, pensat perquè el facin servir persones d’edat avançada, du incorporat un micròfon i un altaveu que es poden utilitzar en casos, per exemple, d’emergència. També es pot connectar, només pitjant un botó, amb els serveis mèdics.