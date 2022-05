Actualitzada 21/05/2022 a les 19:13

Una ciclista no resident de 28 anys ha resultat ferida aquest matí a Sant Julià de Lòria. Segons informa la policia, l'accident ha tingut lloc a les 11.52 hores a la carretera secundària número 131, a Aixirivall, i només hi ha implicada una bicicleta. La dona ha estat traslladada a l'hospital, on es troba ingressada sota observació per un traumatisme cranial amb bona evolució, segons informa el centre sociosanitari.