FEDA i Andorra Telecom van adjudicar contractes a l'empresa Giraffe Strategy

Actualitzada 21/05/2022 a les 06:33

L’Administració general no ha contractat cap servei de l’empresa Giraffe Strategy, SL, propietat de l’exministre Jordi Cinca, des del 2020 fins a dia d’avui. Aquesta és la resposta del Govern a la pregunta del grup parlamentari del PS, que va demanar a l’executiu quines eren les adjudicacions a Giraffe Strategy per part de l’Administració general i empreses públiques i parapúbliques. Respecte a les parapúbliques, hi va haver contractacions per un valor conjunt de 168.125 euros.FEDA va demanar un treball de consultoria per acompanyar les societats FEDA i FEDA Solucions en la reflexió estratègica per actualitzar tant el full de ruta com el model de negoci i adaptar-lo a la realitat i les necessitats dels clients. També es demanava d’estructurar nous productes que la societat té en cartera i analitzar noves oportunitats. Un altre aspecte de l’encàrrec corresponia a fer-ne partícips la direcció de les societats i els seus òrgans de govern, per adquirir més autonomia i interioritzar els mecanismes per fer la reflexió internament i de manera automàtica en el futur. El consell d’administració de FEDA va aprovar, l’abril del 2020, l’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament a Giraffe Strategy, “que va presentar l’oferta que s’adaptava més a les necessitats i que, a més, era la més econòmica”, per un import de 49.500 euros. I hi va haver dues adjudicacions més, per 9.250 i 6.250 euros. En total, 65.000 euros.El consell d’administració d’Andorra Telecom va acordar l’abril del 2020 adjudicar el contracte de serveis d’assessorament estratègic sobre la participació en el negoci ESPIC. Es van adjudicar cinc contractes per 35.325, 22.500, 12.300, 18.300 i 14.700 euros. En total, 103.125 euros.