Vela pregunta per la relació de Govern amb A2 Security i Toni Garcia

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:34

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar ahir una pregunta escrita per conèixer la relació professional que hi ha entre l’executiu i les empreses A2 Security i A2 Security Assessors, segons va informar el Partit Socialdemòcrata en nota difosa a la premsa.Vela s’interessa concretament per saber si el seu representant, Antoni Garcia, continua assessorant el ministeri de Presidència, Economia i Empresa o a algun altre ministeri. Vela pregunta sota quina modalitat contractual s’estan efectuant els serveis, quin és el seu objecte exactament i per quin import.