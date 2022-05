Un llibre sobre el procés de dol

Actualitzada 20/05/2022 a les 11:27

La presidenta de l’Associació Marc G.G. (Ajuda mútua davant la pèrdua), Rosa Galobardes, va presentar ahir dijous 19 de maig a la Sala Prat del Roure a Escaldes-Engordany, 'Sempre Junts', un llibre en el qual transmet com ha viscut el procés de dol a partir del moment que va morir el seu fill Marc en un accident de trànsit ara fa 11 anys. L'autora conclou que la presentació va ser "un èxit amb més de 140 assistents".L'obra ja disponible a totes les llibreries, segons va explicar la mateixa autora al Diari , està dividida per capítols i inclou sis pròlegs. En ella, per exemple, explica com Rosa Galobardes va acompanyar el seu fill a l’institut i com, unes hores abans que morís, li va explicar que era el dia més feliç de la seva vida perquè havia tret un deu en matemàtiques. El llibre també compta amb la participació del seu home, del seu altre fill, Àlex i dels companys de classe.