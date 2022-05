Salut alerta que s'han de notificar les sospites de verola del mico

Actualitzada 20/05/2022 a les 17:19

El Govern ha fet pública una nota informativa aquesta tarda per alertar que la legislació fixa que "qualsevol cas sospitós de la verola del mico ha de ser notificat pel metge a les autoritats sanitàries perquè es pugui fer una anàlisi i confirmació del cas". Salut especifica que es considera sospita d'aquesta patologia "principalment en persones que presentint una erupció cutània compatible que no s'expliqui per una altra malaltia".La nota detalla que l'actualització de dades que ha fet l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) sobre la verola del mico, Monkeypox, informa sobre la detecció de casos a Europa sense vincle epidemiològic amb països africans. Regne Unit ha notificat 8 afectats, Portugal 5 i en té 20 en estudi i Espanya té 8 casos sospitosos.Salut assenyala que la verola del mico és una malaltia endèmica a l'Àfrica central i occidental i la transmissió primària als humans és per contacte directe amb un animal infectat a través dels fluids corporals o per contacte amb les seves lesions. I especifica que la infecció de persona a persona es pot produir per contacte estret amb secrecions infectades de les vies respiratòries o lesions cutànies d'un infectat, o amb objectes contaminats recentment amb els fluids del pacient o materials de la lesió.El període d'incubació sol ser de 5 a 16 dies, però pot arribar a 21, i els símptomes comencen entre 1 i 5 dies amb febre, mal de cap, dolors musculars, mal d'esquena, inflamació de ganglis limfàtics, calfreds i esgotament. El ministeri precisa que normalment la verola del mico comporta desenvolupar una erupció que s'inicia a la cara i s'estén a altres parts del cos, incloses els genitals. I indica que l'erupció passa primer per un estadi amb vesicules que poden semblar varicel·la o sífilis fins que es forma una crosta que cau entre 2 i 3 setmanes després i llavors la persona ja no és infecciosa.