El Tribunal de Corts condemna el conductor per un delicte d’homicidi dolós

La sentència de l’atropellament mortal del McDonald’s no satisfà cap de les parts. El Tribunal de Corts ha condemnat el conductor del totterreny que va envestir un home la nit del 21 d’agost del 2020 a cinc anys de presó –quatre de ferms i un altre condicional– per un homicidi dolós. Una qualificació que no preveia cap de les parts, que estudien recór­rer contra la decisió.



La defensa, que en un principi va demanar l’absolució perquè considerava que “mai hi ha hagut intenció de causar la mort”, va acabar qualificant els fets com a homicidi per imprudència greu i va demanar

#1 Lintu

(20/05/22 07:40)