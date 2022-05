Màximes de 31 graus per demà

Actualitzada 20/05/2022 a les 12:25

Els núvols alts limitaran lleugerament l'ascens de les temperatures️però tot i així esperem dies excepcionalment càlids

Demà dissabte serà el dia més càlid de la setmana però a partir de dimarts vinent les temperatures es normalitzaran▶️https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/ibOEBpsaaT — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) May 20, 2022

El domini del sol i el temps càlid perdura i arribarà demà al seu màxim amb temperatures que poden arribar als 31 graus per sota dels 1.200 metres. El Servei Meterològic apunta que les mínimes pujaran dissabte als 14 graus a Andorra la Vella, 8 graus a 1.500 metres i 11 graus al Pas de la Casa. El diumenge tornarà a estar marcat per la calor i amb temperatures màximes de 30 graus a la capital, tot i que amb la presència de núvols.La setmana començarà amb l'acostament d'un front per l'oest que farà augmentar la nuvolositat a mesura que avanci el dia. El front deixarà anar precipitacions generalitzades el dimarts que, puntualment, poden ser en forma de tempesta. Meteorologia apunta que la cota de neu podria baixar "anecdòticament" fins als 1.800 metres a darreres hores del dia. Les màximes baixaran als 14 graus a la capital, mentre que les mínimes se situaran als 6 graus.Pel final de la setmana les altes pressions de l'Atlàntic podrien guanyar protagonisme i deixar dies assolellats de nou, però amb temperatures més moderades que els darrers dies.