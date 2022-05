L’exprimer ministre francès i candidat per la República en Marxa (LREM) a les eleccions legislatives del juny per representar els francesos a Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco, Manuel Valls, va visitar ahir Andorra per fer campanya en el seu camí per ser escollit diputat per la cinquena circumscripció a l’estranger. El candidat del partit del recentment reelegit president de França i Copríncep gal, Emmanuel Macron, es va reunir amb diversos empresaris francesos residents al Principat abans de fer una conferència de premsa al Suites Plaza Hotel d’Andorra la Vella.



Valls va aprofitar la trobada amb la premsa per explicar el seu

#4 Enric

(20/05/22 08:00)



#3 Quins ous!!

(20/05/22 07:39)



#2 Passin i vegin

(20/05/22 07:23)



#1 galtes

(20/05/22 07:07)