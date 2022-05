Les famílies recorren contra la sentència que absol el mestre del María Moliner

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:28

Les famílies que formaven l’acusació contra el mestre del María Moliner, absolt recentment dels delictes d’abusos sexuals a tres menors, han presentat un recurs davant el Tribunal Superior.La primera instància va fallar que no hi ha proves suficients que acreditin els fets i que, sobre la base de la presumpció d’innocència, se l’ha de considerar no culpable. Una decisió que no va sorprendre l’acusació, que ha decidit elevar la causa al Tribunal Superior.El professor va ser detingut el desembre del 2019 i va passar més de deu dies en règim de presó cautelar després que cinc famílies denunciessin que havia abusat dels seus fills menors d’edat. Finalment, però, només tres famílies van seguir amb el procés penal. Demanaven que se’l condemnés a dos anys de presó ferma i a cinc condicionals per abusos sexuals sense consentiment a menors. En canvi, el ministeri fiscal no va formular acusació.