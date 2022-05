L'atur s'incrementa un 1,2% el mes d'abril

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:43

El nombre de persones en recerca de feina apuntades al servei d’Ocupació era de 407 a final d’abril, un 1,2% més que al març. Una xifra d’aturats un 68,4% inferior a la del mateix mes de l’any anterior, quan hi havia 1.288 persones apuntades al servei d’Ocupació. Segons informa el departament d’Estadística, el nombre de demandants de millora de feina a final de mes era de 396 (428 el mes anterior), fet que representa una variació mensual negativa del 7,5% i una variació negativa del 48,6% respecte a l’abril de l’any 2021 (771 persones).El nombre total de llocs de treball oferts a final d’abril era de 1.131 (1.474 el mes anterior) i el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern era de 23, un 14,8% menys respecte al mes anterior (27 persones) i un 89% menys respecte a l’abril de l’any anterior (209 persones). Aquest mes s’han fet 23 contractacions mitjançant Ocupació.