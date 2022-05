Govern i comuns analitzen com deixar de dependre fiscalment de la construcció

Actualitzada 20/05/2022 a les 13:01

La segona reunió de la taula per a la reforma fiscal que vol afrontar el govern ha deixat en evidència la dependència que tenen els comuns en relació a les palanques fiscal existents vinculades al món de la construcció. “Sabent que els comuns són una part important de la fiscalitat vàrem demanar si ens podien fer presentacions de com ells es plantejaven els ingressos i les despeses així com els riscos i oportunitats que tenen a mig-llarg termini”, ha assegurat el ministre de Finances, Eric Jover. “La situació financera dels comuns és sòlida, han fet molt bona feina en els darrers anys –també gràcies a les transferències del Govern- i amb uns nivells d’ingressos elevats, el que preocupa és que una part significativa dels ingressos prové de la construcció i això no té perquè aguantar-se amb els anys perquè estem veient uns nivells de construcció elevats”, ha explicat Jover.“Si continuem treballant amb aquest bon ambient és molt probable que podem arribar a solucions no ja només en matèria de reforma fiscal sinó també en millorar l’eficència de les administracions”, ha remarcat el ministre. En aquest sentit Jover ha tornar a reiterar la voluntat de Govern d’unificar les agències tributàries en una única.