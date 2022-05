FEDA i Andorra Telecom van contractar serveis de Giraffe Strategy

Actualitzada 20/05/2022 a les 17:17

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i Andorra Telecom van contractar els serveis de Giraffe Strategy, SL l'abril del 2020. Així es despren de la resposta del Govern a la pregunta formulada perl president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Lòpez, relativa als contractes adjudicats a aquesta societat. En aquest sentit, l'administració general afirma no haver contractat cap servei d'aquesta empresa des del 2020 fins al dia d'avui, però sí que ho van fer les dues parapúbliques esmentades.Per la seva banda, FEDA va demanar un treball de consultoria per acompanyar les societats FEDA i FEDA Solucions en la reflexió estratègica per actualitzar tant el full de ruta com el model de negoci i adaptar-lo a la realitat i necessitats dels clients, segons desenvolupa l'executiu. També es demanava d’estructurar nous productes que la societat té en cartera i analitzar noves oportunitats. Un altre aspecte de l’encàrrec corresponia a fer-ne partícips la direcció de les societats i els seus òrgans de govern, per adquirir més autonomia i interioritzar els mecanismes per fer la reflexió internament i de manera automàtica en el futur.Per això, segons preveu el Manual de bones pràctiques en la contractació i les compres de FEDA, es va requerir una oferta a tres empreses: KPMG, Deloitte i Giraffe Strategy. Només les dos darreres van respondre a la petició, segons desenvolupa en la seva resposta l'administració general. Així, el Consell d’Administració de FEDA va aprovar, el 28 d’abril del 2020, l’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament a Giraffe Strategy, que va presentar l’oferta que s’adaptava més a les necessitats i que, a més, era la més econòmica, per un import de 49.500 euros a la qual posteriorment es va fer una ampliació de la comanda de 9.250 euros per analitzar l’impacte de l’estratègia en el pressupost de la societat. Govern informa que FEDA també va fer una darrera comanda de 6.250 euros -inferior a 7.500 euros-, i que, per tant, "segons el Manual de bones pràctiques, no requereix l’aprovació del Consell d’Administració".Pel que fa a Andorra Telecom, SAU, l'executiu explica que la companyia va acordar adjudicar el contracte de serveis d’assessorament estratègic sobre la participació en el negoci ESPIC i que en el procés de selecció es van convidar les empreses Giraffe Strategy, Crowe i Ancei Consultoria Estratègica Internacional, sent la proposta de la primera la contractada per un import de 35.325 euros de la fase prèvia i la fase 1 (serveis d’assessorament jurídic no inclosos).Al juliol, Andorra Telecom va acordar formalitzar la contractació dels serveis d’assessorament jurídic associats a la fase 1 del projecte, per un import de 22.500 euros. I posteriorment va formalitzar la contractació de les subsegüents fases del projecte d’assessorament per un import de 12.300 euros en data 18 de desembre del 2020; per un import de 18.300 euros en data 12 de març del 2021, i per un import de 14.700 euros en data 16 de març del 2021, segons desenvolupa l'executiu.