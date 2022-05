Els itineraris Macarulla, al llac d'Engolasters, inauguren la Ruta de la bruixa Quela

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:38

Andorra Turisme i el comú d’Escaldes-Engordany van presentar ahir al matí una nova ruta dels intineraris Macarulla, a la zona del llac d’Engolasters. Una ruta de nivell intermedi i pensada per a famílies amb infants d’entre quatre i dotze anys, segons va explicar el ministre de Turisme, Jordi Torres. En la presentació del nou recorregut també hi va assistir la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que va assegurar que aquesta iniciativa “dona bons hàbits, com són sortir i gaudir de la muntanya, i que, en aquest cas, està lligada a la llegenda de la bruixa Quela”.