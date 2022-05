El Cirque du Soleil ven el 60% de les entrades la primera setmana

El ministre Torres preveu “un estiu força bo, amb ocupacions similars a les de l’hivern”

El ministre de Turisme, Jordi Torres, va preveure ahir “una bona temporada d’estiu” per al sector hoteler i de la restauració. De fet, un dels principals actius per al turisme durant el període d’estiu és l’espectacle del Cirque du Soleil que, segons va explicar el ministre, ja ha venut el 60% de les entrades que es van començar a comercialitzar a principi de setmana. Això suposa que de les 110.000 entrades disponibles (unes 5.000 per funció) ja se n’han venut prop de 66.000. A més, Torres va assegurar que “hi ha molt bona acceptació i els grups hotelers estan satisfets,