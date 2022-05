Desarticulada una banda que feia contraban a Tolosa

La policia francesa va detenir set persones per fer part de la xarxa

La policia francesa va interceptar dimarts passat tres individus en un cotxe carregat amb 350 cartons de tabac de contraban, segons va informar el mitjà gal La Dépêche. Els agents van detenir també quatre persones més sospitoses d’organitzar, o realitzar, nombrosos viatges d’anada i tornada entre Tolosa i Andorra. Els detinguts compraven el tabac per 35 euros al Pas de la Casa i venien els deu paquets per 50 euros a Tolosa, generant un estalvi de 50 euros als fumadors de la ciutat francesa, que suposava un bon marge per als traficants, que, segons les investigacions policials, obtenien un benefici

