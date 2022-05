Visita institucional de Gallardo a la Seu

Actualitzada 19/05/2022 a les 16:13

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha fet avui una visita institucional a la Seu d'Urgell per participar en la constitució de l'associació La Seu Tech City i en la presentació del projecte Pirineu Tech Mountain. Gallardo ha coincidit amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller de Politiques Digitals i Territori, Jordi Puignerò, i han estat acompanyats de l'alcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la primera tinent d'alcade, Mireia Font, segons ha informat el consistori.La Seu Tech City és l'òrgan de governança del futur hub tecnològic Pirineus Tech Mountain i neix amb 24 socis fundadors i 6 entitats col·laboradores. Jordi Viaplana ha destacat en l'acte celebrat a la sala Sant Domènech que "la presència de connectivitat ha de permetre l'establiment d'activitats tecnològiques arreu del territori, i el Pirineu no en pot quedar exclòs, sinó tot el contrari. Aquest ha de ser un dels nostres puntals per revertir el despoblament, per retenir el nostre talent jove i atreure'n de fora". I ha recalcat que es tracta d'una iniciativa per proporcionar eines a les empreses actuals i a les de nova creació pel seu desenvolupament tecnològic i empresarial.El conseller Puigneró ha assenyalat que "estem davant d'un projecte ja no de futur sinó de present pel Pirineu, en un sector que porta creixent en ocupació en els darrers cinc anys al ritme del 10% anual, no hi ha cap sector que estigui creixent a Catalunya a aquest ritme, per tant, és un sector d'oportunitats laborals i salarials". L'ajuntament ha informat que es preveu que quan es consolidi el projecte Pirineus Tech Mountain així com diferents empreses tecnològiques s'acabi ubicant a la Ciutadella de Castellciutat un espai de més de 60.000 metres quadrats "que ofereix un gran potencial per esdevenir aquest ecosistema de talent pirinenc d’activitats de muntanya".Jordi Gallardo i Jordi Puigneró han signat el llibre d'honor de la ciutat al saló de plens de l'ajuntament de la Seu.