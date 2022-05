Ubach es reuneix amb els ministres de Malta, Islàndia i San Marino

Actualitzada 19/05/2022 a les 18:39

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat a Torí, a Itàlia, per participar en la 132a sessió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que se celebra sota la presidència italiana del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, segons informa l'executiu en un comunicat. La sessió, que estarà presidida pel ministre d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional italià, Luigi Di Maio, tindrà lloc aquest divendres a La Venaria Reale. Està previst que, una vegada finalitzi la sessió, Itàlia cedeixi la presidència del Comitè de Ministres del Consell d’Europa a Irlanda.En aquest context i prèviament a la sessió, s'han celebrat diversos esdeveniments amb motiu de la trobada en els quals també hi han partitipat els màxims representants de les delegacions de cada país membre del Consell d'Europa. Així, segons destaca l'executiu, Ubach ha mantingut aquest dijous diverses reunions de treball amb alguns dels seus homòlegs presents a Torí. Concretament, Maria Ubach ha dut a terme una reunió bilateral amb el ministre d’Afers Exteriors i Europeus i del Comerç de Malta, Ian Borg, amb qui ha compartit els avenços en la negociació per assolir l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Per la seva part, Borg ha mostrat el suport del seu país a Andorra en la negociació. I ambdós ministres han repassat temes d’interès comuns tant a nivell bilateral com multilateral, i s’han convidat mútuament a visitar els països respectius.La ministra també s’ha trobat aquest dijous amb la titular d’Afers Exteriors d’Islàndia, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir a la qual li ha traslladat el suport d’Andorra a la disposició islandesa per organitzar la 4a Cimera de Caps d’Estat i de Govern del Consell d’Europa, que hauria de tenir lloc al maig del 2023. Així mateix, les dues homologues han tractat les conseqüències del conflicte a Ucraïna a nivell energètic, alimentari i humanitari, segons informa Govern.Alhora, Ubach s'ha reunit amb el seu homòleg de San Marino, Luca Beccari per compartir especialment l’experiència de les negociacions per a l’Acord d’Associació amb Brussel·les. Maria Ubach i Beccari han abordat les conseqüències globals del conflicte a Ucraïna i han destacat el paper de les lleis de sancions internacionals, així com l’acollida de persones refugiades.