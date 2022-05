Torres assegura que s'estudien totes les opcions per al multifuncional

Actualitzada 19/05/2022 a les 13:13

El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha assegurat aquest matí que l’executiu encara està estudiant totes les opcions d’ubicació per al projecte del Multifuncional. “S’està treballant en un projecte d’una gran magnitud, s’estan respectant els tempos perquè hi ha molts convenis a treballar i un projecte així no es pot fer a corre-cuita per després fer passes en falç”, ha destacat Torres.Segons les declaracions del ministre, l’executiu “està realitzant una tasca molt tècnic per veure on es pot encabir i per això penso que ha de ser un projecte molt ben treballat i sobre el qual no es poden tirar pals a l’aigua”.En relació a les dates d’inici de les obres, Torres no ha volgut concretar quan prendrà una decisió l’executiu. “La qüestió dels Jocs dels Petits Estats és una qüestió que porta un altre ministeri, nosaltres hem de fer és fer un edifici amb totes les garanties i amb els tempos adequats i crec que tot és compatible”.Jordi Torres ha fet aquestes declaracions en la presentació de la nova ruta Macarulla que ha destacat que “es tracta d’una ruta de nivell intermig pensat per a infants de 4 a 12 anys”. La ruta té com a fil conductor la recerca d’una poció màgica de la felicitat creada per la bruixa Quela.D’altra banda, el ministre de Turisme també ha destacat que “la previsió que tenen els grups hotelers per a aquesta temporada d’estiu és força bona, esperem tenir ocupacions similars a les de la temporada d’hivern”. De fet, Torres ha confirmat que el 60% de les entrades del Cirque du Solei ja estan venudes.