El Consell Superior de la Justícia ha fet públic en un BOPA extraordinari d'aquest dijous l'acord en data d'ahir dijous 18 de maig del procés de nomenament de sis secretàries judicials adscrites a l'Administració de Justícia en període de prova.Així, ha acordat nomenar a Anna Verdú Sànchez, Emilie Antunes Pombo, Laura Rojas Duran, Blanca Gomez de Urrutia de Anton, Katlheen Gener Mariano i Tania Moutinho Sanchez.Per altra banda, també s'ha fet públic al BOPA d'aquest dijous, la relació de professionals disposats i capacitats per actuar com a perits davant dels Tribunals. En aquest sentit, vista la Llei 24/2018, de 18 d'octubre, del Codi de Procediment Civil, especialment l'article 211 que estipula, que durant el mes de gener de cada any, els col·legis professionals, les associacions professionals o les entitats anàlogues han de remetre al Consell Superior de la Justícia una relació dels professionals que formen part de l'entitat de què es tracti i que estan disposats i capacitats per actuar com a perits davant els tribunals, i que les relacions de perits s'ordena segons l'especialitat científica, tècnica, artística o pràctica dels perits que hi són inclosos i l'aprova el Consell Superior de la Justícia mitjançant un acord, amb l'informe previ del president del Tribunal de Batlles i del president del Tribunal Superior de Justícia. Així, davant els llistats tramesos pels col·legis i associacions professionals en els quals consta la relació de professionals que formen part de l'entitat de que es tracta i que estan disposats i capacitats per actuar com a perits davant dels Tribunals i atès que el text legal no preveu la inclusió en les relacions de perits, d'aquells professionals que no estan inclosos en la llista confeccionada pels col·legis corresponents, excepció feta que l'activitat no estigui inclosa en l'àmbit de cap col·legi o associació professional. El Consell Superior de la Justícia reunit en sessió ordinària ha acordat aprovar la relació de professionals disposats i capacitats per actuar com a perits davant els tribunals.En aquest sentit, s'ha aprovat la decisió de catorze agents i gestors immobiliàries d'Andorra, nou psicòlegs, cinc enginyers topògrafs, setze enginyers, quinze arquitectes, onze metges, cinc geòlegs, trenta-sis economistes, un odontòleg, tres grafòlegs i un pèrit d'automòbils.