L’executiva confeccionarà una llista dels motius que ho justifiquin

L’executiva nacional de Liberals d’Andorra va dedicar la major part de la llarga reunió –que va durar dimarts a la nit gairebé cinc hores– a debatre sobre els casos que poden servir per justificar la delegació del vot. Durant més de tres hores els membres del màxim òrgan del partit van intentar posar-se d’acord i al final es va decidir elaborar una llista que serveixi de referència per delegar el vot per assegurar “el joc net”, segons van comentar ahir fonts del partit.



La discussió va estar motivada perquè durant la recollida d’avals per al procés de primàries alguns militants van