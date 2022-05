Actualitzada 19/05/2022 a les 06:16

LA QUOTA D'ESTIU SERÀ DE 700 AUTORITZACIONS DE TREBALL



Precisament, per permetre aquesta mesura, l’executiu va haver d’allargar un mes el permís de residència dels temporers que ja estaven treballant al Principat. Una mesura que el ministre Eric Jover va reconèixer que va generar “incerteses” en la situació dels immigrants, que van alertar de problemes per poder accedir a lloguers amb un permís de treball d’una durada tan curta. “Som conscients que és una dificultat perquè normalment aquestes persones tenen contractes lligats a les dates d’inici i finalització del permís de treball, però era difícil posar remei a la situació més enllà de donar cobertura legal a aquestes persones perquè es poguessin quedar al Principat”, va asseverar Jover. El Govern va oficialitzar ahir la quota d’estiu que entrarà en vigor el 25 de maig i que s’allargarà fins al 31 d’octubre per als sectors de l’hostaleria i la restauració. Una quota que permetrà als temporers encadenar la temporada d’hivern passada amb la d’aquest estiu, així com amb la del pròxim hivern. En total, l’executiu ha validat una quota per a 700 autoritzacions de treball, de les quals 650 són d’immigració temporal i 50 per a treballadors transfronterers. A més, aquestes xifres són ampliables fins a un màxim del 30%, que implica que el nombre total d’autoritzacions pot arribar fins a les 910.Precisament, per permetre aquesta mesura, l’executiu va haver d’allargar un mes el permís de residència dels temporers que ja estaven treballant al Principat. Una mesura que el ministre Eric Jover va reconèixer que va generar “incerteses” en la situació dels immigrants, que van alertar de problemes per poder accedir a lloguers amb un permís de treball d’una durada tan curta. “Som conscients que és una dificultat perquè normalment aquestes persones tenen contractes lligats a les dates d’inici i finalització del permís de treball, però era difícil posar remei a la situació més enllà de donar cobertura legal a aquestes persones perquè es poguessin quedar al Principat”, va asseverar Jover.

La vacunació contra la covid ja no serà obligatòria per als sol·licitants d’un permís d’immigració. Tampoc un document que acrediti haver superat la malaltia i, per tant, tenir immunitat. És una de les principals mesures que va aprovar ahir el consell de ministres i que suposa una nova flexibilització de les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia i que afectarà els temporers d’estiu però també els refugiats ucraïnesos que, fins ara, estaven obligats a demostrar que havien rebut la vacuna o vacunar-se per poder acollir-se a un dels permisos de sojorn i treball per quedar-se de forma temporal al Principat. Una decisió que, tot i arribar en un moment d’increment de casos, entra en vigor avui mateix.Salut va notificar ahir 416 nous positius durant els últims set dies, xifra que situa els actius en 662. Respecte a dimecres de la setmana passada hi ha 23 actius més al Principat. “És cert que el nombre de casos és rellevant i en algun moment de la pandèmia amb aquestes xifres ens hauria bloquejat l’activitat econòmica”, va assegurar ahir el ministre portaveu, Eric Jover. Tanmateix, les baixes hospitalitzacions estan permetent a l’executiu anar retirant restriccions tot i el repunt de contagis. “La variant actual provoca un nombre de casos elevat però unes conseqüències hospitalàries molt més baixes”, va defensar Jover. Segons les dades de Salut, actualment hi ha dos ingressats per covid, cap dels quals a l’UCI. De fet, l’últim estudi de les aigües residuals confirma la continuïtat del predomini de la variant BA.2, popularment coneguda com a covid silenciosa, que és més contagiosa però menys greu.A més, aquest últim estudi de l’executiu també detecta un 2% d’una figura “fins ara no identificada”. Per tot plegat, el Govern recorda que “la pressió sanitària és molt baixa malgrat el petit augment de casos de les darreres setmanes i, per tant, no estem en una situació de perill”. Tanmateix, Jover va recordar que si la situació segueix empitjorant es pot tornar a aplicar alguna mesura. A més d’aquesta flexibilització, l’executiu va aprovar que els professionals dels centres sociosanitaris ja no estiguin obligats a utilitzar una mascareta FFP2 en els seus llocs de treball i serà suficient amb l’ús d’una mascareta quirúrgica. D’altra banda, en la roda de premsa, el ministre Jover també va informar de canvis en la remuneració dels metges que presten servei al centre intermediari de control (CIC), una tarifa que fins ara era de 29 euros l’hora i que ara passarà a ser de cinquanta euros l’hora.