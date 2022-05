La Seu estrena heliport nocturn al juny

Actualitzada 19/05/2022 a les 21:21

L'aeroport d'Andorra-la Seu estrenarà el nou heliport de vols nocturns el mes de juny. Queda pendent finalitzar els estudis tècnics per a poder legalitzar el servei. Uns treballs de comprovació dels sistemes d'il·luminació de la pista que precisament s'estaven realitzant ahir a la tarda abans de l'acte programat pel govern de la Generalitat per a presentar el nou servei d'emergències mèdiques, però que una emergència real va impedir finalitzar les comprovacions i realitzar l'acte públic. L'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques (SEM) va ser reclamat per a traslladar a un pacient que acabava de patir un ictus i que es trobava en el servei d'urgències de l'hospital Arnau de Vilanova. Des d'allà va ser traslladat al Parc Taulí de Sabadell, on el van derivar fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.La presentació, que va quedar posposada per al mes vinent de juny quan ja estigui operatiu el nou heliport, va comptar amb la presència del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que prèviament s'havia reunit amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo. Puigneró va apuntar que la línia regular que enllaça la Seu amb Madrid ha aconseguit una ocupació de més del 60%.