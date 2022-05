L'entrada de visitants augmenta un 71,5% en un any

Actualitzada 19/05/2022 a les 11:30

La finalització de les restriccions per viatjar continua deixant xifres molts positives per al turisme del Principat. El balanç dels últims dotze mesos mostra un increment del 71,5% en l'entrada de visitants amb 7,1 milions de persones davant de les 4,1 que van arribar a Andorra entre l'abril del 2020 i l'abril del 2021, segons publica Estadística aquest matí.El creixement del total de visitants és molt més elevat entre els que van pernoctar al país, que passen de 1,18 milions a 2,96 milions, un 149,8% més en l'últim any comparat, amb una variació molt important entre el grup d'altres nacionalitats, un 461,2%, i d'espanyols que pugen un 130,6%. En el cas dels excursionistes l'alça és del 40,2% perquè entre l'abril del 2020 i el del 2021 es van registrar 2,97 milions i l'acumulat dels següents dotze mesos ha estat de 4,1 milions, amb la mateixa casuística d'ascens de visitants d'un dia d'altres nacionalitats, amb un 93% més, i d'espanyols, un 81% més, i només un 19,6% més de francesos.Aquesta tendència de retorn del moviment de turistes queda reflectida en les dades de l'abril que augmenten un 352,2% respecte a l'any passat perquè llavors encara hi havia limitacions per viatjar per la pàndemia, com el confinament perimetral vigent llavors a Catalunya. Andorra va rebre el mes passat 619.431 visitants, dels quals 216.074 van venir per un dia, un 56,3% més que l'abril anterior, i 270.901 van fer nit al país, un 43,7% per sobre de la xifra de l'abril del 2020.La pernoctació mitjana de l'abril ha estat de 3 nits i la majoria dels visitants han vingut en família, un 54,4%. Les compres ha estat la motivació principal del desplaçament al Principat i el 32% dels turistes que van pernoctar al país van venir per practicar esport.L'increment de turistes ha anat acompanyat d'una pujada del fluix de vehicles per les fronteres amb una pujada del 68,7% a l'abril respecte a l'any anterior. Els 322.270 vehicles registrats es van distribuir en 220.810 procedents d'Espanya, un 34% més que l'abril anterior, i 101.460 des de territori francès, un 286,9% més que el mateix mes del 2021 quan encara hi havia restriccions de mobilitat al veí del nord per la covid.Les dades acumulades en un any indiquen que els últims dotze mesos han entrat un 39,8% més de vehicles, en passar de 2,73 milions fins a l'abril del 2021 a 3,8 milions en la suma fins al mes passat. La pujada per la frontera hispanoandorrana ha estat del 44,8%, corresponents a 3,7 milions de vehicles, i pel Pas de la Casa van arribar un 30,2% més de vehicles, amb 1,2 milions en total.