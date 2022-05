La derivació i que la cartera de serveis no reculli les visites en línia neguitegen el col·legi

El ministeri de Salut està reunint-se amb els diferents col·legis sanitaris per abordar la cartera de serveis després d’una primera trobada col·lectiva que va calmar els ànims dels representants dels col·lectius professionals, enutjats per l’aprovació exprés del reglament i amb un contingut que la gran majoria desaprovaven. Ja ho ha fet amb els metges, aquesta setmana s’ha celebrat la reunió amb els fisioterapeutes –una primera presa de contacte per exposar les posicions de les dues parts– i a final de mes estan convocats els logopedes. Com als fisioterapeutes, als logopedes els preocupa especialment la qüestió de la derivació perquè la