El TC frena l'expulsió d'una dona per recollir una bossa amb cocaïna

El Govern va dictar una ordre de cinc anys per risc greu a la seguretat de l’Estat

El Tribunal Constitucional ha estimat el recurs d’una dona resident condemnada a cinc anys d’expulsió del Principat. La dona va ser detinguda el setembre del 2020 per la policia en el moment en què, a petició de la parella sentimental, va anar a buscar una bossa que contenia 27 grams de cocaïna i que aquesta havia llançat per la finestra que donava al pati interior del domicili quan els agents hi havien acudit a causa d’un avís de fuita d’aigua.



La seva parella va declarar en diverses ocasions que si bé ella coneixia el contingut de la bossa, no tenia cap