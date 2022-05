El cap de radiologia, premiat pels treballs amb impressores 3D

Seara i el seu equip han estat guardonats per la Societat de Radiologia de Nord-amèrica

El cap del servei de diagnòstic per la imatge del SAAS, Ángel Seara, ha estat premiat per la Societat de Radiologia de Nord-amèrica (RSNA) durant les jornades de formació pràctica d’impressió 3D mèdica que es van celebrar a Chicago del 22 al 24 d’abril. El curs, obert a tots els professionals de la medicina, tant als radiòlegs com als professionals mèdics no radiòlegs, es porta a terme per dotar de més informació sobre el valor de la impressió 3D en la medicina.



A la formació, segons especifica l’organització, hi col·laboren els principals metges, tecnòlegs i enginyers del grup RSNA per mostrar