Desarticulada una banda que feia contraban a Tolosa

Actualitzada 19/05/2022 a les 09:48

La policia francesa va interceptar aquest dimarts a tres individus en un cotxe carregat amb 350 cartons de tabac de contraban, segons informa el mitjà gal La Depeche. Els agents van detenir també quatre persones més sospitoses d'organitzar, o realitzar, nombrosos viatges d'anada i tornada entre Tolosa i Andorra. Els detinguts compraven el tabac per 35 euros al Pas de la Casa i venien els deu paquets per 50 euros a Tolosa, generant un estalvi de 50 euros pels fumadors de la ciutat francesa. El que suposava un bon marge per als traficants que, segons les investigacions policials, obtenien un benefici de 10 a 12 euros per cartó. Això els suposava grans guanys quan feien fins a tres viatges a la setmana en els quals transportaven de 200 a 400 cartons a cada trajecte. El tabac de contraban es venia principalment prop d'Arnaud-Bernard, però també als mercats de Bagatelle o Empalot.La investigació, feta sota la comissió rogatòria d'un jutge instructor de Tolosa, va començar el 8 de març quan els agents de duanes van aconseguir aturar dos cotxes després d'una persecució a l'interior dels quals van confiscar 293 cartons i més de 8 quilograms de tabac de liar. Aquestes investigacions van conduir a la identificació, i després a la detenció dels contrabandistes, segons informa el mitjà del país veí del nord. En aquest sentit, els escorcolls realitzats aquest dimarts van permetre descobrir 209 cartons i 8.000 euros en metàl·lic en els tres individus, de 19, 43 i 49 anys, detinguts al seu retorn d'Andorra. A més de 426 cartons i 23.000 euros de la resta de membres d'aquesta organització.Les set persones van ser acusades per "contraban de productes amb impostos elevats" i la fiscalia va demanar, i va obtenir, la detenció de sis sospitosos; un setè va ser alliberat sota control judicial.