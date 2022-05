Agricultura signa dos convenis de col·laboració per reforçar la raça bruna d'Andorra

Actualitzada 19/05/2022 a les 06:38

Govern va aprovar ahir dos convenis de col·laboració amb el Grup Gascona dels Pirineus (Groupe Gasconne) i la Federació Bruna dels Pirineus (Februpi) a fi de donar continuïtat i reforçar el programa de selecció i millora de la raça bruna d’Andorra.EL primer conveni permetrà destinar el centre de selecció de braus de raça de Groupe Gascon per als vedells de raça bruna d’Andorra a efectes de ser sotmesos a les proves que permeten analitzar-los i practicar proves genètiques per afavorir la producció de vedells amb bona constitució per a la producció de la carn.El segon conveni servirà per incrementar el nombre de vedells de raça bruna d’Andorra que poden ser seleccionats com a futurs braus reproductors al centre de selecció que la Februpi té a l’escola agrària dels Pirineus a l’Alt Urgell, així com poder dur a terme intercanvis de braus de raça bruna entre els ramaders andorrans i catalans.