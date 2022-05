Activitats d'estiu per conèixer la història de les infraestructures elèctriques

Actualitzada 19/05/2022 a les 13:04

FEDA Cultura proposa una agenda d'activitats per aquest estiu. Així, un any més es podrà gaudir de les vistes al Camí hidroelèctric d'Engolasters i les Nits d'Estiu amb propostes singulars, segons informa la parapública en un comunicat. Els petits podran participar en els tallers a la Casa dels guardes, amb el canvi climàtic com a protagonista. Aquests tallers, pensats per a infants de 3 a 7 anys, només tindran quatre sessions entre el juliol i l'agost. Des del maig fins al setembre, els visitants també podran recórrer amb l'acompanyament d'una guia el Camí hidroelèctric, un itinerari d’aproximadament un quilòmetre de llargada per descobrir l’estreta relació entre l’estany i la producció hidroelèctrica d’Andorra, així com la importància de l’indret per a la història del país amb accés a llocs plens d’història, segons informa la companyia. Així mateix, Engolasters acollirà un nou circuit autònom per qui vulgui conèixer, per lliure, tots els detalls de l'aigua i l'energia elèctrica que en genera. Es tracta d'n nou circuit autònom d'aproximadament un quilòmetre de llargada per descobrir l'estreta relació entre l'estany i la producció hidroelèctrica d'Andorra. Onze rètols explicatius i il·lustrats amb esquemes i fotografies hi presenten informació sobre les infraestructures hidroelèctriques, la història de FHASA i FEDA i altres elements sorprenents, com ara la llegenda d'Engolasters.A més de les Nits d'estiu, en les quals hi haurà vuit cites amb alguna novetat també se celebraran les nits astronòmiques, com la ja clàssica observació d'estels. FEDA informa que alhora hi haurà un nou joc de pistes familiar "Acuita la dinamita" que té dues dates, el 14 de juliol i l'11 d'agost, amb sortides esglaonades de les 16 a les 17 hores. Es tracta d'un viatge en el temps que porta els participants als anys quaranta, quan els treballadors de FHASA s'endinsaven en la Vall del Madriu per construir les preses de l'Illa i de Ràmio i el canal Madriu, que portaria l'aigua fins al llac d'Engolasters, una obra capçal per la producció d'energia a Andorra.L'objectiu de les propostes, segons la companyia, és acostar a tota la societat la història d'infraestructures importants per a la sobirania energètica del país com les instal·lacions hidroelèctriques i valors com l'estalvi i la sostenibilitat.