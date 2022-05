9 anys ferms per al pare que va abusar de la seva filla

Actualitzada 19/05/2022 a les 15:19

El Tribunal de Corts ha condemnat als pares d'una menor per un delicte d'abusos sexuals continuats a la seva filla i un delicte de violació en grau de temptativa. Els fets van passar quan la nena era menor de 14 anys.El pare, que va ser l'autor material dels fets, ha estat condemnat a 9 anys de presó ferma. També se'l condemna a la prohibició d'entrar en contacte amb la seva filla durant 12 anys, així com a la inhabilitació dels drets de pàtria potestat, guarda i custòdia i al règim de visites per un període de 3 anys.La mare, que coneixia els fets, però els va ignorar, ha estat condemnada a 5 anys de presó condicional amb l'obligació de presentar-se davant el servei d'infància. La filla haurà de ser indemnitzada per un import de 8.000 euros.