127 candidatures concorren als premis de la CEA

Actualitzada 19/05/2022 a les 13:28

127 empreses s'han inscrit com a candidates per optar als premis CEA 2022, segons informa la Confederació Empresarial Andorrana en nota de premsa. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la registrada l'any passat. Els guardons tindran lloc el 21 de juny en una cerimònia i sopar de gala a l'hotel Sport Village de Soldeu, i el 7% del preu del sopar es destinarà a les noves línies empresarials del servei d'integració laboral de la Creu Roja Andorrana. Els premis, que estan formats per 11 guardons de la CEA i tres reconeixements a lliure elecció del jurat, reconeixeran a la inclusivitat, la innovació, l'emprenedora, la projecció internacional, la sostenibilitat i la promoció de la igualtat, entre d'altres aspectes.