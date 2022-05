López pregunta pel retard dels pagaments a empreses

Actualitzada 18/05/2022 a les 06:18

El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar ahir tres preguntes orals sobre l’estat dels pagaments de l’executiu a proveïdors, els impagaments de crèdits tous i la devolució parcial sobre l’impost d’hidrocarburs.El president del grup parlamentari, Pere López, es va interessar pels motius sobre el retard de l’Administració central en els pagaments de factures a empreses i proveïdors, a més de saber quins són els imports que encara no s’han pagat. D’altra banda, el conseller general Joaquim Miró va demanar pels impagaments de les sis empreses que han fet fallida i no han pogut retornar els imports sol·licitats a través dels crèdits tous. Miró va sol·licitar saber el nom de les empreses i quan es publicarà al BOPA.Finalment, el conseller general Jordi Font va demanar a Govern sobre la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs. Concretament, va sol·licitar saber quins han estat els criteris per beneficiar-se de la mesura.