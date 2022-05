Les detencions per tràfic i possessió de drogues han augmentat al llarg dels darrers mesos

El cos de policia es mostra preocupat per l’augment dels delictes informàtics i informa d’una crescuda de les detencions per tràfic i possessió de drogues al país. “Hem treballat molt amb delictes tecnològics i també en prevenció per evitar els furts amb força que hi ha hagut. El tema dels estupefaents sempre ens ha preocupat molt”, va assegurar Jordi Moreno, director de la policia.



Sobre delictes informàtics, Moreno va informar que els més comuns són sobretot estafes i robatoris de dades. Tot i això, va comentar que “ens preocupa especialment la difusió de pornografia infantil, contra la qual estem lluitant”. Un