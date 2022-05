La majoria proposa doblar els imports de les infraccions a la CASS

Els tres grups volen destinar els ingressos en aquest concepte al fons de jubilació

La majoria proposa doblar els imports que actualment es paguen si es comet una infracció a la CASS i que els ingressos es destinin al fons de reserva de jubilació. És una de les cinc propostes que van presentar ahir a la comissió per garantir el futur de les pensions. L’objectiu és que els infractors paguin més i que aquests diners serveixin per engreixar la guardiola de les pensions.



Els tres grups també proposen crear un servei d’inspecció més fort i autònom per evitar els abusos. Aquesta mesura vol racionalitzar els recursos i disminuir la despesa de la CASS en baixes