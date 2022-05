El text marca que si no hi ha pacte entre Govern i operadors el preu es mantindrà

L’esquí escolar estarà garantit per llei per evitar situacions com la viscuda a l’inici de la temporada d’hivern passada. Així queda fixat en la llei d’estacions de muntanya que es preveu que es pugui votar el 9 de juny. El grup demòcrata ha proposat una transacció a una esmena feta per la pròpia majoria per tal que l’article de la llei deixi clar que en cas que els operadors i el Govern no es posin d’acord en el preu del forfet s’haurà de mantenir el mateix que la temporada anterior actualitzant-lo amb l’IPC. L’objectiu és garantir que els estudiants del