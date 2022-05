Jornades sobre la innovació i noves tecnologies

Actualitzada 18/05/2022 a les 13:13

Les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC, que se celebraran el dimarts 31 de maig i el dimecres 1 de juny al Teatre de les Fontetes de la Massana, tornen a un format presencial en la seva sisena edició i tractaran sobre la transformació digital en els sectors de l'hoteleria (hospitality) i de noves tendències tecnològiques com el metavers, els NFT (non fungible tokens) i la tokenització, segons informa Andorra Business. Així, el primer dia es dedicarà als nous models de relació amb els clients en el sector dels hotels i els allotjaments, on els viatgers cada vegada són més digitals i es fomenta la realitat virtual, la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, l'internet de les coses i les habitacions intel·ligents.El segon dia es centrarà en les noves tendències tecnològiques del 2022, com el metavers, els non fungible tokens (NFT) i la tokenització. L'organització destaca que la indústria mundial del metavers generarà un negoci de 18.500 milions d’euros en els propers 8 anys i tindrà un impacte especial en sectors com el de les comunicacions, les xarxes socials, les finances, els vídeojocs, l’oci o el turisme.Per tot això, l' Associació Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra (ACTINN) vol impulsar a Andorra nous tipus de negocis que dinamitzin el país i les jornades serviran per debatre quines iniciatvies es poden dur a terme per fer d'aquestes tendències una realitat. Així, l'INNTEC 2022 comptarà amb 16 conferenciants que intervindran en sis ponències i quatre taules rodones. Durant les jornades es lliuraran també els ACTINN Awards 2021, que han recaigut en Purple Dye, empresa emergent capdavantera en el món de laintel·ligència artificial, i YouCake, un projecte innovador que busca transformar la pastisseria d’autor per ser competitiva al segle XXI, i s'obriran les candidatures per a l'edició del 2022, segons informa Andorra Business.INNTEC 2022 compta amb el patrocini de Credit Andorrà, FEDA, Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació, Tècniques d'Avantguarda, NAOS, Grandvalira i AndorraTelecom, i amb la col·laboració del comú de la Massana, la Unió Hotelera d'Andorra, Andblockchain i l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics.