Enxampen un andorrà a 198 per hora a la C-14

Actualitzada 18/05/2022 a les 06:15

Un conductor andorrà va ser denunciat penalment ahir al matí quan circulava a 198 quilòmetres per hora a la C-14. Al tram en què van enxampar l’acusat la velocitat està limitada a 90 per hora, segons van informar els mossos d’esquadra. Segons les dades del radar l’infractor va superar el límit de velocitat permès per 108 quilòmetres per hora. La persona denunciada va ser caçada al punt quilomètric 65 de la C-14, que forma part del terme municipal de Verdú, a la comarca de l’Urgell, on els agents tenien establert un control de velocitat mòbil.El denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit per una infracció que es considera delicte. Segons el Codi de circulació espanyol, la sanció per circular a més de 191 quilòmetres per hora o més es considera una infracció molt greu. El càstig puja fins als 600 euros i la pèrdua de sis punts. A partir d’un excés de 200 quilòmetres per hora ja és considerat delicte i comporta penes de presó. Tot i això, si se supera en 60 quilòmetres per hora el límit urbà o en 80 per hora el límit interurbà, la Direcció General de Trànsit espanyola ho considera un delicte.