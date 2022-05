Salut notifica 416 positius de covid en una setmana

Actualitzada 18/05/2022 a les 18:08

La pandèmia es continua situant en un petit repunt de contagis, tot i que inferior al de la setmana passada, segons ha informat el ministre Portaveu. Eric Jover ha indicat que s'han detectat 416 positius en covid aquesta setmana, situant els casos actius a 662, 23 més que el dimecres passat. Pel que fa a les hospitalitzacions, a hores d'ara n'hi ha dos a planta i cap pacient ingressat a l'UCI.Fruit de "l'estabilització de casos i la poca pressió a l'hospital", Govern ha aprovat una nova flexibilització de les mesures sanitàries. Una d'elles afecta les persones que sol·liciten una autorització d'immigració al Principat, ja que a partir de demà ja no serà obligatori que acreditin que han passat la malaltia o han estat immunitzades. En aquesta flexibilització també s'hi inclou als ucraïnesos que s'acullen al país. Tanmateix, els treballadors dels centres sociosanitaris podran portar mascareta quirúrgica al treball, quan fins ara havien de portar FFP2.D'altra banda, en la roda de premsa posterior al consell de ministres s'ha informat de canvis en la remuneració dels metges que presten servei al Centre Intermediari de Control (CIC), el dispositiu d'atenció als usuaris que tenen símptomes moderats i que requereixen valoració però no tan greus com per necessitar l'ingrés. Jover ha apuntat que la tarifa passarà dels 29 als 50 euros l'hora.Respecte a les aigües residuals, l'última anàlisi efectuat per l'executiu mostra la continuïtat del predomini de la variant BA.2, referent a la silenciosa, i la presència en un 2% d'una figura "fins ara no identificada". Govern recorda que "la pressió sanitària és molt baixa malgrat el petit augment de casos de les darreres setmanes i, per tant, no estem en situació de perill".