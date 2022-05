El TC rebutja el recurs del condemnat per assetjar dones al carrer

Actualitzada 18/05/2022 a les 10:35

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara interposat per Walid El Quarroumi, l'home que va ser detingut per assetjar dones al carrer i expulsat del país durant 5 anys per reincidir un cop va sortir de la presó. El Quarroumi va ser arrestat el setembre del 2020 i acusat d'un delicte major de detenció il·legal en grau de temptativa, de 9 delictes majors d'assetjament sexual i d'una contravenció penal per lesions. L'home va ser condemnat a una pena de 6 mesos de presó, que va ser substituïda, a demanda de l'acusat, per una expulsió del Principat per un període de 5 anys. Tot i això, finalment El Quarroumi va presentar-se a la duana dies més tard de marxar del país per ingressar al Centre Penitenciari, d'on en va sortir a mitjans de març del 2020. El resident, de 32 anys d'edat, va ser detingut el 18 de gener d'aquest any -cinc dies després que la sala penal del Tribunal Superior ratifiqués l'ordre d'expulsió- per reincidir amb els mateixos fets pels quals ja havia estat empresonat.En la sentència publicada al BOPA d'avui, el Tribunal Constitucional fonamenta que no es va vulnerar el dret a la seva defensa, ja que l'acusat "que entén i parla l'espanyol", es va beneficiar de l'assistència jurídica d'un advocat, atès que la seva representació apuntava que en el procediment penal el processat "no va poder entendre els fets que se li imputaven perquè no va obtenir una traducció a l'àrab". Respecte a la justificació de la defensa conforme "la bona conducta i integració social durant el seu internament", el Constitucional recalca que l'expulsió de 5 anys té en compte la gravetat i la repetició dels fets d'agressió sexual. A més, la sentència apunta que la dona de l'acusat, que resideix al Principat amb la filla des de fa tres anys, va manifestar que estava disposada a tornar al seu país d'origen, al Marroc, en cas de fer-se efectiva l'expulsió. Per aquestes raons el Tribunal Constitucional decideix desestimar el recurs d'empara interposat per la defensa de Walid El Quorroumi contra la sentència de la seva expulsió del país, segons publica l'òrgan judicial al BOPA.