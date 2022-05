El cap de radiologia premiat pels treballs amb impressores 3D

Actualitzada 18/05/2022 a les 12:48

El cap del servei de diagnòstic per la imatge del SAAS, Ángel Seara, ha estat premiat per la Societat de Radiologia de Nord Amèrica (RSNA) durant les jornades de formació pràctica d'impressió 3D mèdica de RSNA que es van celebrar a Chicago del 22 al 24 d'abril, segons informa el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. El curs, obert a tots els professionals de la medicina, tant radiòlegs com als professionals mèdics no radiòlegs, es porta a terme per dotar de més informació sobre el valor de la impressió 3D en la medicina.A la formació, segons especifica l'organització, hi col·laboren els principals metges, tecnòlegs i enginyers del grup RSNA per mostrar a la resta de professionals de la salut com pot avançar l'atenció mèdica amb la tecnologia d'impressió 3D a la seva institució. Durant els tres dies de curs s'han ofert conferències sobre aplicacions clíniques de la impressió 3D en diverses subespecialitats, a més de taules de discussió, presentacions de resums i demostracions de programari.En aquest context, el cap del servei de diagnòstic per la imatge, Ángel Seara i el seu equip format per la tècnic especialitzada en diagnòstic per la imatge, Júlia Falces, el metge especialitzat en cirurgia bascular, Efrem Gómez, la tècnic en diagnòstic per la imatge, Elisa Sáez, el metge especialitzat en cirurgia vascular, Xavier Jiménez i la metge especialitzada en radiodiagnòstic, Sònia Rodríguez, han rebut el primer premi.