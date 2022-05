Desestimat el recurs de Laplana per recusar els magistrats del 'cas BPA'

Actualitzada 18/05/2022 a les 11:24

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara de la representació processal de Luís Pablo Laplana Moraes pel procediment per recusar els magistrats del cas BPA. L'aute rebutja que s'hagi produït una vulneració de drets fonamentals de Laplana, tal com al·legava la lletrada que va agafar la seva defensa d'ofici, segons publica avui el BOPA.El procediment per recusar els membres del Tribunal de Corts que jutgen la causa BPA es va iniciar el 14 de gener passat quan la defensa de Laplana i altres processats pel cas van presentar un escrit demanant l'abstenció o recusació d'aquests magistrats. La petició no va ser acceptada "per extemporània" i la nova advocada nomenada d'ofici per representar Laplana al judici va presentar un incident de nul·litat contra la decisió de Corts. La sol·licitud va ser desestimada argumentant els magistrats que "no s'al·legava la infracció de cap norma de procediment, sinó que s'efectuava una apreciació diferent de la qüestió de fons, fet que podia ser matèria d'apel·lació, però no d'una via incidental". La lletrada va recórrer davant la sala penal del Superior que tampoc va admetre el recurs segons va comunicar el 8 d'abril passat.La causa va arribar al Constitucional el 28 d'abril i els magistrats de l'Alt Tribunal desestimen la vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut perquè afirmen que el recurs d'empara "no pot superar el tràmit d'admissió ja que mostra una evident carència de contingut constitucional".