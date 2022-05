Aprovada la quota especial de 700 autoritzacions d'estiu

Actualitzada 18/05/2022 a les 18:14

Govern ha aprovat una quota especial de 700 autoritzacions per la campanya d'estiu 2022. Així ho ha explicat el ministre Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. Segons ha indicat es tracta d'un element innovador "hem hagut de construir una estructura legal nova per poder produir aquesta nova quota a demanda del sector de l'activitat econòmica".El portaveu de l'executiu ha especificat que davant d'un "mercat laboral tensat, moltes ofertes al servei d'ocupació i poca gent disponible pels llocs de treball, ha estat necessari per a l'activitat econòmica mantenir el flux de treballadors que puguin venir a ajudar-nos a tirar endavant l'economia". Per això, el titular de la cartera de Finances ha especificat que "la idea era prorrogar la gent que es trobava com a temporers d'hivern, així vam allargar el permís fins a l'1 de juny i ara encavalquem amb aquesta nova quota específica per la campanya d'estiu associat al sector hostaleria i de la restauració amb objectiu de poder donar servei al país".Així doncs, del total de quotes, 650 són temporals i 50 a autoritzacions de fronterer. El ministre ha especificat que "com totes les quotes que es presenten des del ministeri hi ha una possibilitat de superar aquests llindars fins a un màxim del 30%". En aquesta línia, la quota entra en vigor després de la seva publicació al BOPA que serà el 25 de maig i estarà fins a 31 octubre que és quan entrarà la següent quota especial associada amb la quota d'hivern.Les persones que ho vulguin tenen des de la publicació al BOPA fins al 15 de setembre per presentar les seves candidatures.