Agricultura signa dos convenis per reforçar la raça Bruna

Actualitzada 18/05/2022 a les 19:43

L'executiu ha aprovat dos convenis de col·laboració, el primer amb el Grup Gascona dels Pirineus (Groupe Gasconne) i el segon amb la Federació Bruna dels Pirineus (FEBRUPI) amb l'objectiu de donar continuïtat i reforçar el programa de selecció i millora de la raça Bruna d’Andorra, per continuar potenciant les races locals destinades a l’aprofitament de les pastures en zones d’alta muntanya, segons informa Govern en un comunicat.L'entitat francesa Groupe Gascon, disposa d’un centre de selecció de braus de la raça Gasconne a Vileneuve du Paréage a l’Ariejà i el conveni permet destinar a aquest espai també als vedells de la raça Bruna d’Andorra a efectes de ser sotmesos a les proves de selecció que permeten analitzar la morfologia i el creixement, la capa (colors i altres característiques externes pròpies de cada raça) així com practicar diverses proves genètiques per produir braus reproductors que afavoreixin la producció de vedells i vedelles amb una bona constitució per a la producció de carn.En aquesta línia, el consell de ministres també ha aprovat el conveni de col·laboració amb la FEBRUPI per poder incrementar el nombre de vedells de la raça Bruna d’Andorra que poden ser seleccionats com a futurs braus reproductors al centre de selecció que l'entitat té a l’escola agrària dels Pirineus a l’Alt Urgell. El conveni també preveu que es puguin dur a terme intercanvis de braus de la raça bruna entre els ramaders andorrans i catalans, per renovar una part dels efectius i minimitzar els possibles efectes negatius que es poden produir per la consanguinitat tenint en consideració la petita dimensió de la cabana ramadera bovina, segons especifica l'executiu.Ambós convenis s'estableixen per quatre anys amb la finalitat de donar continuïtat del programa de millora i selecció de la raça Bruna d’Andorra i també la producció de la carn de vedella i de bou que es comercialitza per part de Ramaders d’Andorra SA, sota els segells de carn de qualitat controlada d’Andorra i la IGP Carn d’Andorra.