Validades les 12 candidatures per als comicis de la CASS

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:41

El consell d’administració de la CASS va validar ahir les dotze candidatures que es van presentar per representar els assegurats a la parapública. Totes les llistes compleixen els requisits fixats per optar a ser elegides a les eleccions que se celebraran el 22 de juny de manera presencial i del 13 al 21 de juny per al vot per dipòsit. Deu candidatures concorren al col·legi electoral d’assalariats, mentre que el representant dels pensionistes i dels empresaris ja estan decidits en només haver-se presentat les candidatures de Jacint Risco i Francesc Zamora, respectivament.